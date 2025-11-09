【J1第36節】(Eピース)広島 3-0(前半1-0)浦和<得点者>[広]木下康介(43分)、加藤陸次樹(75分)、オウンゴール(82分)主審:谷本涼└広島が浦和を完封撃破! 木下、加藤ら躍動の3得点…天皇杯準決勝に弾み