【J2第36節】(ユアスタ)仙台 2-0(前半0-0)熊本<得点者>[仙]宮崎鴻(69分)、小林心(90分)<警告>[仙]宮崎鴻(57分)、松井蓮之(81分)[熊]岩下航(20分)観衆:14,942人主審:野堀桂佑