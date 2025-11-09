8日をもってダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTを脱退したRYOKIこと三山凌輝が9日、自身のXを更新し、脱退についての発表の仕方について言及した。RYOKIこと三山凌輝8日、グループの公式サイトで「BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」などと発表。RYOKIも自身のインスタグラムのストーリーズで発表した。そして、9日にRYOKIは自身のXを更新。「発表の