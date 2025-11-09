BE:FIRSTの10月29日(水)にリリースされたベストアルバム「BE:ST」のリリースを記念し、全国4エリアで＜BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event＞が開催された。全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を行う本イベントでは、普段では中々ないメンバーとの距離が近い形での公開収録となり、会場にメンバーが登場すると大歓声に包まれた。11月6日(木)の福岡・愛知、11月7日