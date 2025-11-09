サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。夫との2ショットを披露した。澤さんは「BS10『あこがれの絶景クルーズ旅』に夫婦で出演しました。是非ご覧下さい」と芸能人が国内外の船旅を実際に体験してクルーズ旅の魅力を紹介する番組に夫・辻上氏と出演することを明かし、船内での2ショットを披露。さらに、「11/10（月) 19:00-20:00 ♯1 OA1