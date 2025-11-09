J2首位の水戸ホーリーホックが9日、リーグ第36節で4位のRB大宮アルディージャ戦に臨むも0-2で敗戦。クラブ初のJ1昇格を決められませんでした。水戸は今季、開幕から8戦で2勝3敗3分とスタートダッシュに失敗。しかしその後は復調し8連勝するなど首位に躍り出ます。その後、首位をキープし、2位のV・ファーレン長崎に一時はトップの座を譲るも再びリーグ終盤で首位に立ち、この日を迎えました。J1自動昇格は2位まで、昇格プレーオフ