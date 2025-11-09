農業ゲームをしたり、スポットの撮影などをゲーム感覚で楽しんだりしながら、食品やポイントがもらえる特典付きアプリの利用が広がっている。物価高が長く続く中、食費などの支出を少しでも抑え、家計の足しにしたいという意識があるようだ。（井上大輔）仮想の農園で作物収穫→本物が届く「ゲームをするだけで野菜がもらえるなんて驚きです」。１０月上旬、埼玉県上尾市の仙北つばささん（３２）は、自宅に届いたミニトマトを