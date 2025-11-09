2000年代はじめに結婚していたブラッド・ピット＆ジェニファー・アニストン元夫妻。ジェニファーと仲の良いリース・ウィザースプーンが、2人の今の状態について珍しく語った。【写真】ジェニファー・アニストン、催眠術師の恋人との関係を公表PageSixによると、ポッドキャスト『Armchair Expert（原題）』に出演したリースが、「彼女は皆が思っているように、古いことにこだわるような人じゃない。古いものにしがみついたりし