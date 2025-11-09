「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）初めての敗北を糧に、新たな１歩を踏み出した。勝ったのは２番人気の支持を受けたダブルハートボンド。ＢＣクラシックを制した坂井に導かれ、１分４７秒５のＪＲＡレコードで重賞初制覇を飾った。「行く馬がいれば行かせて、この馬のリズム重視で」と坂井。序盤は好位外めを追走した。前半１０００メートル通過が５９秒３というハイラップが刻まれたが「あのペースでもうなるような手応えだ