４人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＸ」「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）×Ｇｏｒｉｅ」が９日、東京・国立競技場でスペシャルライブを開催した。同所で行われたサッカーＪ１のＦＣ町田ゼルビア対ＦＣ東京戦の試合前に登場したＧｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）×Ｇｏｒｉｅは「桃色片想いｆｅａｔ．Ｇｏｒｉｅ」「ＰＥＣＯＲＩＮＩＧＨＴ」の２曲をパフォーマンス。山口綺羅（きら）は「国立競技場という大きなス