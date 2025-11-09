◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ最終節・関学大２４―３立命大（９日・万博記念競技場）関学大がライバル立命大を破り、６勝１分けで７大会連続６２度目のリーグ優勝を果たした（コロナ禍による２０年度の変則大会Ｖは優勝回数に数えない）。立命大が６勝１敗で２位。前節を終え、立命大が６勝、関学大が５勝１分けで、勝者がリーグ優勝なる大一番。関学大は第２ＱにＦＧで先制。後半に入ると、第３ＱにはＱＢ星