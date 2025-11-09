◆明治安田生命Ｊ２リーグ第３６節千葉１―１藤枝（９日・フクダ電子アリーナ）」Ｊ２藤枝はアウェーで千葉と対戦し、１―１で引き分けた。前半７分、センターバックの楠本卓海の右足でのゴールで先制。同１５分、同点のＰＫを決められた。後半はＪ１昇格を目指す千葉の猛攻を受けたが、失点を許さず、勝ち点１をもぎ取って順位は１６位から１５位に浮上した。試合後、須藤大輔監督は「今日はわりきって戦おう、と。状況を