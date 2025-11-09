◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節京都０―３横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）試合前時点で首位・鹿島と勝ち点８差だった京都が横浜ＦＭに敗れ、優勝の可能性がなくなった。横浜ＦＭも勝てば残留が決まる状況で迎えた一戦だった。立ち上がりから激しい攻防を繰り広げ、前半２８分には横浜ＦＭにＰＫを献上。しかしこれをＧＫ太田岳志がセーブするなど、何としても白星をつかむ執念を見せる。それでも、前半３５分に先制点を許し、１