米記者のインタビューで明かす米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。運命の第7戦、1点ビハインドの9回に起死回生の同点弾を放ったミゲル・ロハス内野手はFAとなったが、残留を熱望している。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は日本時間9日、自身のXを更新し、ロハスへのインタビュー動画を公開した。「ミゲル、あなたもドジャース