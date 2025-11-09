セットプレーから杉本健勇が2ゴールを決めたJ2リーグは第36節を各地で行い、首位の水戸ホーリーホックはホームに4位の大宮アルディージャを迎えた。水戸が勝てばクラブ史上初のJ1昇格が決まる一戦とあってケーズデンキスタジアム水戸は満員の観衆を集めたが、試合は元日本代表FW杉本健勇の2ゴールで大宮が2-0で勝利して、水戸の昇格決定はお預けとなった。序盤は水戸が大宮を押し込む展開となる。前半10分には相手陣内でボール