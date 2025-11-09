残り2試合で勝ち点差が8に広がった横浜FCのJ2降格が11月9日に決定した。17位の横浜F・マリノスが京都サンガF.C.に勝利して勝ち点を「40」に伸ばし、横浜FCとの勝ち点差が8に広がった。残り2試合での逆転ができなくなり、横浜FCの18位以下が確定した。横浜FCは昨季、J2リーグ2位で清水エスパルスとともにJ1昇格を決定。今季は第9節まで11位に位置するも、そこから失速。6月に入ると第19節の浦和レッズ戦から連敗が続き、7月23日