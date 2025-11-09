2011年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを獲得し、「仮面ライダー鎧武/ガイム」（2013～14年）で主演するなどした俳優の佐野岳(33)の双子の弟で、プロサッカー選手の渓(33)が9日までに自身のインスタグラムを更新。2年越しの念願だった結婚式を挙げたことを明かした。 【写真】さすがイケメン、タキシードも絵になる～！ウエディングドレスの妻も笑顔