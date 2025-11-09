タレントの徳光和夫が９日放送のテレビ朝日系「路線バスの旅」に出演。この日のゲストと気付かずに「ゲスト？」と聞き返す場面があった。この日は「６４年前から住んでいる」という徳光の地元、神奈川・茅ケ崎市の茅ケ崎駅からのスタート。「今日は、ちょっとここでゲストの人と待ち合わせて。何か坂関係の人だな？そうだな。確かね、坂関係の」とスタッフに確認した。すると「おはようございます」とゲストで登場したのが元