「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）９番人気のミステリーウェイが鮮やかに逃げ切り、７歳にして重賞初制覇を果たした。鞍上の松本大輝騎手（２３）＝栗東・森秀＝もデビュー５年目にして重賞初勝利。２着には１番人気のスティンガーグラス、３着には３番人気のディマイザキッドが入った。あっと驚く逃走劇だった。当初の予想通り、ミステリーウェイがハナを切ると、ジワジワと後続との差を広げて一人旅。マイペー