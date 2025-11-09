バレーボール女子SVリーグ・アランマーレ山形は9日、ホームで岡山と対戦し、今シーズン初勝利をあげました。開幕戦から勝利のないアランマーレ山形は9日、ホームの山形県総合運動公園（天童市）で岡山シーガルズと対戦し、3対0で今シーズン初勝利を上げました。通算成績は1勝8敗で、順位は14チーム中最下位のままです。次節は11月15日、ホームで群馬グリ