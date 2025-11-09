二宮和也さん、河内大和さん、川村元気監督が、映画『８番出口』興行収入50億円突破記念！完全攻略舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【 二宮和也 】映画大ヒット一番の影響は「 “ 歩く男 ” 役・河内が売れました！」自身も「８番出口の人って言われる」と反響語る観客動員数357万人、興行収入50億円突破の大ヒットという結果に、８番出口を探し「迷う男」を演じた二宮さんは、“（ヒットすると）思ってなかった！