投手として完全復活を遂げた今季の大谷。そのプロセスの舞台裏が明かされた(C)Getty Images注目された投打二刀流復活の1年は、ドラマチックな形で締めくくられた。第7戦までもつれたブルージェイズとのワールドシリーズを制したドジャース。球団史上初の連覇をやってのけたチームの中心に今年も大谷翔平はいた。【動画】162キロだ！大谷翔平の唸るフォーシームをチェック昨季にメジャー史上初の「50-50（50本塁打＆50盗塁）