プライバシーの塊といえる戸籍は、戦後のある時期まで一般に公開されていた。政治学者の遠藤正敬さんは「かつての日本は個人のプライバシーという概念がなく、公開は公益のためと信じられていた。しかし、不当な差別の温床ともなっていた」という。――（第2回）※本稿は、遠藤正敬『戸籍の日本史』（インターナショナル新書）の一部を再編集したものです。■前科も賤称も記された明治戸籍の闇今日、戸籍はプライバシーの塊として