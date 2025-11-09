石川県穴水町出身の元小結・遠藤が現役を引退しました。敢闘賞1回、殊勲賞1回、そして技能賞は4回と、四つ相撲の魅力を余すところなく見せてくれた名力士が現役生活にピリオドを打ちます。入門後は、感情をそれほど表に出すことなく、淡々と土俵を務める印象が強かった遠藤。緊張感を常に持ったその姿は、「記者泣かせ」と言えるものがありました。一方で、高校時代は喜びを爆発させ、大学時代は自分の強さについて素直な気持ちを