おかやまマラソンが行われ全国から参加した約1万6000人のランナーが岡山路を駆け抜けました。 【写真を見る】ロングコートダディや見取り図リリーさんも沿道から声援約1万6,000人が岡山路を駆け抜けた【おかやまマラソン2025】 午前8時45分、号砲が鳴ると、約1万6000人のランナーが一斉に市街地に飛び出していきました。 スタート時の天候は雨、気温は14.5度。大会には、高梁市出身の東京ホテ