江戸末期に寛政の改革をすすめた松平定信とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「格別の秀才だったが、それゆえに朝廷や将軍家とうまく折り合うことができなかった。あまりにも狭量なことが失脚の要因だろう」という――。旧江戸城三の丸の東南（巽）側にあり全国でも最大級の二重櫓である「桜田巽櫓」（写真＝Another Believer／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■松平定信が「辞職願」を出した真意いまも昔も