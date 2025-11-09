今年もブラックフライデー（BF）がやってくる。無駄買いに注意しながらも、欲しかったアイテムをお得に入手するコツは何だろうか。節約アドバイザーの丸山晴美氏は「セール前の“入念な準備”と“先行セールの活用”がポイントだ」という――。（取材、構成＝ライター・宮原智子）■BF＝その年の底値で買えるチャンス今年も残すところ2カ月を切りました。年末年始はさまざまなセールが行われるとあって、買い物を楽しみにしている