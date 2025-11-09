「サウナの女神」と呼ばれる女優でタレントの清水みさと（33）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。自身にとって特別なサウナを明かす場面があった。ゲストはお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で、夫婦そろって芸能界屈指のサウナーとして知られ、そのサウナをきっかけに出会い、22年12月に結婚。16歳差婚でも話題となった。自身も芸能界屈指のサウーとし