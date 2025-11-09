元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）が8日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。監督就任への思いを明かした。番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「今後、監督は…」と振られた時だった。「そうですね、話があればっていうのが大前提なんで。なければできないですし。あれば全然」と前向きに語った宮本氏。「よく言われるんですよね