アーティストのSKY-HIさんが代表取締役CEOを務め、BE:FIRSTらが所属する音楽プロダクション「BMSG」が9日、「SNS上の権利侵害投稿に対する法的措置の実施について」公式サイトで発表。所属アーティストであるRYOKIこと、三山凌輝さんへのSNS上での誹謗中傷について「看過できない」とコメントしました。 【写真を見る】【BMSG】「RYOKIの権利を侵害する行為に対しては、看過できない」「あらゆる法的措置を講じることも辞さ