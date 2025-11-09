タレントの井手らっきょ（６５）が９日、都内で行われた、糖尿病とともに生きる人々に健康的に暮らす重要性を啓発するイベント「歩いて学ぶダイアベティス（糖尿病）“そとでる”ウォーキング２０２５」に出席した。７年前から故郷の熊本に移住し、スナックを経営している井手は約１年ぶりに東京に訪れたという。今後、東京に戻る予定はないのか問われると「戻ってくればって言われるんですけど、いったん田舎の方に帰るとやっ