ヤンキースが今オフのＦＡ戦線で宿敵・メッツへの復讐に燃えているという。残り２年３８００万ドル（約５８億５０００万円）の契約を破棄し、ＦＡになったメッツの守護神、エドウィン・ディアス投手（３１）の獲得に乗り出した。今季６２試合に登板し、２８セーブ、防御率１・６３をマークしたディアスは今オフのＦＡ市場の目玉の一人。米誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「メッツ、ヤンキース、パドレス、レンジャーズは