NPBエンタープライズは9日、ジャパントップチームが東京ドームで韓国代表と対戦する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の韓国代表のメンバー決定を発表した。▼ 投手1ムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス）11 オ・ウォンソク（KT ウィズ）15 ペ・チャンスン（サムスン・ライオンズ）16イ・ロウン（SSG ランダース）18ウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）19チョ・ビョンヒョン（SSG ランダース