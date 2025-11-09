タレントで歌手の上沼恵美子が９日、大阪・万博記念公園・お祭り広場で行われたＡＢＣラジオまつり「上沼恵美子のこころ晴天スペシャルステージ」に出演した。この日は、屋外ステージにもかかわらず朝から雨が降り止まず、ステージ上にテントを設置し、ラジオの公開収録などを実施。上沼は午後１２時からラジオ番組で共演している北村真平アナやお笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじと共に登場した。赤色のシャツワンピ