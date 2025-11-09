チャンネル登録者数約56万人の大食い系双子姉妹YouTuber、はらぺこツインズの小野あこ、かこが9日までにインスタグラムを更新。あこの退院を報告した。あこは「私事ではございますが、先日、経過を見ていただいたうえで退院いたしました。体調も少しずつ回復しております。これまでたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。引き続き様子を見ながら、活動復帰に向けて体調を整えてまいります」と