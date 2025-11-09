11月9日、東京競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、サンラザール（牡2・美浦・森一誠）が勝利した。クビ差の2着にフィンガー（牡2・美浦・田中博康）、3着にエコロガノン（牡2・美浦・矢野英一）が入った。勝ちタイムは1:37.6（稍重）。2番人気で池添謙一騎乗、ショウナンサイオウ（牡2・美浦・奥村武）は、8着敗退。【東京1R】プーシャン騎乗 マカレイが人気に応える…最内から抜け出すク