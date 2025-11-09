11月9日、東京競馬場で行われた1R・2歳未勝利（牝・芝1600m）は、A.プーシャン騎乗の1番人気、マカレイ（牝2・美浦・上原博之）が勝利した。3/4馬身差の2着にリアライズリバティ（牝2・美浦・池上昌和）、3着に2番人気のニシノマーレ（牝2・美浦・伊藤大士）が入った。勝ちタイムは1:34.9（良）。A.プーシャン騎手 JRA初勝利キズナ産駒A.プーシャン騎乗の1番人気、良血馬のマカレイが人気に応えた。スタートは今ひとつも内から