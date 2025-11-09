「いつか挑戦したい」と思っていても、きっかけをつかみにくいスポーツは意外と多いもの。「誰かリードしてくれる男性がいたら…」と密かに待ち構えている女性は少なくなさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『教えてくれたら好きになっちゃうかも』と感じるスポーツ９パターン」をご紹介します。【１】本当の強さを伝授してほしい「格闘技」「ケンカが強いだけでなく、精神的にも