Ｇ１を勝つことはできなかったが、今も愛され続けているオースミハルカ（牝２５歳・父フサイチコンコルド、母ホッコーオウカ）。エリザベス女王杯で２年連続２着で、女王の座に惜しくも届かず。２００４年は武豊騎手とコンビのアドマイヤグルーヴにゴール前でかわされ、０５年はスイープトウショウ（池添謙一騎手）の鬼脚に屈した。オークスから引退までトレードマークである「Ｈａｒｕｋａ」の文字が入った黄色いメンコ（覆面