◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節水戸０―２大宮（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）Ｊ２首位の水戸は大宮に０―２で屈し、悲願のＪ１初昇格は次節以降に持ち越しとなった。０―０で迎えた後半３２分、ＣＫから大宮ＦＷ杉本健勇に決勝ゴールを浴びた。＊＊＊水戸が勝利し、他会場の千葉が引き分け以下で昇格が決まる状況で迎えた一戦。片方の条件「千葉が引き分け以下」は実現したものの、勝利による自力での昇格は