◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯が閉幕し一夜明けた９日、会場ではエキシビションが行われた。大会２連覇でＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた女子の坂本花織（シスメックス）は、大トリ。「Ｐｏｉｓｏｎ」を演じ、大人の世界観で観衆を魅了した。フィナレー後は、リンク上で“恒例”