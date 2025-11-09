「たけし軍団」の井手らっきょが９日、都内で「歩いて学ぶダイアベティス（糖尿病）“そとでる”ウォーキング２０２５」に登場した。１１月１４日の世界糖尿病デー（ＷｏｒｌｄＤｉａｂｅｔｅｓＤａｙ）を記念して、ダイアベティス（糖尿病）とともに生きる方が健康的に暮らすことの重要性を啓発するイベント。全国各地で行われているのウォークラリーの様子を見た井手は「皆さん楽しそうでいい取り組みだなと思いまし