「ホットスポット」東京03の角田晃広が「東京ドラマアウォード2025」で助演男優賞を受賞した。受賞作となったのは、バカリズムが脚本を務めたことでも話題になった日本テレビのドラマ「ホットスポット」。この作品で彼が演じたのは、宇宙人であることを隠してホテルで働いている中年男性。ひょんなことから同僚の女性に宇宙人であることを知られてしまい、その能力を生かしてさまざまなトラブルを解決していくことになる。【ラリ