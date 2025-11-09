「明治安田生命Ｊ１、京都０−３横浜Ｍ」（９日、サンガスタジアム）京都はホームで横浜Ｍに敗れ、優勝の可能性が消滅した。３連勝の横浜Ｍは２試合を残してＪ１残留が決定。１８位の横浜ＦＣのＪ２降格が決まった。３位・京都は試合前の時点で、８日に勝利した首位・鹿島との勝ち点差が８。この試合も含めた残り３試合で、逆転優勝の可能性を残すためには３連勝するしかない状況だった。者貴裁監督が「終わったもの