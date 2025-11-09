◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関学大24―3立命大（2025年11月9日万博記念競技場）関学大が立命大との無敗対決を制し、6勝1分けで7大会連続62回目のリーグ優勝を決めた（20年シーズンはコロナ禍によるトーナメント方式で優勝回数に含まず）。前半終了間際にK大西悠太（4年）のFGで先制した関学大は、後半に入ってオフェンスが奮起。第3Q4分45秒にQB星野太吾（2年）のTDランで追加点。7分52秒にもRB永井秀（2