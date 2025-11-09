プレーオフを制して優勝した畑岡奈紗＝瀬田GC女子ゴルフで日米両ツアーを兼ねるTOTOジャパンクラシックは9日、滋賀県の瀬田GCで悪天候のため最終ラウンドを中止して前日まで首位タイの2選手によるプレーオフが行われ、畑岡奈紗が3シーズンぶりの米ツアー通算7勝目を挙げた。通算15アンダーの201で並んでいた荒木優奈を1ホール目で下した。26歳の畑岡はこの大会は2018年以来2度目の制覇となる。優勝賞金は31万5千ドル（約4820万