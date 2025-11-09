「明治安田Ｊ１、町田０−１ＦＣ東京」（９日、国立競技場）町田が終盤にゴールをこじ開けられＦＣ東京に敗戦。黒田剛監督（５５）の青森山田高時代の教え子であるＦＣ東京のＭＦ安斎颯馬（２３）に“恩返しとなる”決勝ゴールを食らった。０−０の後半４２分、左からのゴール前のグラウンダークロスに、右足で合わせられた。安斎は２０１８年からの高校時代を青森山田で過ごし、黒田監督のもと、全国高校サッカー選手権で２