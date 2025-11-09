円山動物園＝2022年、札幌市9日午前10時ごろ、札幌市中央区の円山動物園の敷地内で、ヒグマの足跡が複数見つかった。北海道警などによると、見つかったのは動物園を囲む高さ2メートル以上のフェンスの内側で、園はヒグマがフェンスを乗り越えて侵入したとみている。ヒグマは見つかっておらず、動物園は正午に臨時閉園した。西署や動物園によると、研修を受けていたボランティアが、ゾウ舎裏手の円山川沿いを歩くようにして雪の