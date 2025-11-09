京都市伏見区の女性が今夏、71歳でボディビルの大会に続けて出場し業界内で話題になっている。春先に腸閉塞（へいそく）で緊急手術したが、すぐにジム通いを再開して元気に復活。皮膚のたるみなど70歳になって感じる新たな壁にも「体の中の筋肉量を増やして脂肪を抜けばいいだけ。あらがうねん」と笑い飛ばす。【写真】関西選手権で4位に入った丹羽さん女性は、丹羽裕子さん。43歳でボディービル界に入り、50代の時にジャパン