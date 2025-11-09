＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞畑岡奈紗が母国で歓喜の勝利を飾った。日米共催大会で荒木優奈とのプレーオフを制し、3年ぶりの米ツアー7勝目。強い雨が降りしきるなか、畑岡の目から涙がこぼれた。【写真】グリーンに水たまりができました今季は日本勢の躍進が目覚ましい。ツアーメンバーは史上最多の13人。1974年に樋口久子が「LPGAジャパンクラシック」を制